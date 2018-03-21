Ипотека работает, предпринимателям помогаем, имущество продаем

Ход выполнения муниципальных программ «Социальная ипотека для жителей города Владимира », содействию развития малого и среднего бизнеса, а также отчет о выполнении программы приватизации муниципального имущества заслушали сегодня депутаты комитета по экономической политике, имущественному комплексу, развитию предпринимательства и потребительского рынка городского Совета народных депутатов.

Заместитель исполнительного директора Владимирского городского ипотечного фонда Ольга Деомидько доложила народным избранникам, что по итогам прошлого года во Владимире было выдано 792 кредита на общую сумму 817,64 миллионов рублей. Средняя процентная ставка по ипотеке составила 7,86%. Рефинансировано 362 ипотечных кредита.

«Одной из перспективных программ, направленных на обеспечение жильем работников бюджетной сферы и создания возможностей для привлечения молодых специалистов для работы в бюджетной сфере города является муниципальная программа «Социальная ипотека». В рамках нее проходи консультирование и прием документов у претендентов на участие в программе. Проводится оценка платежеспособности, организуется подписание трехсторонних соглашений и заключение договоров займа», — отметила Деомидько.

За годы работы этой программы было оформлено 292 ипотечных кредита с работниками муниципальных учреждений социальной сферы Владимира. В настоящий момент ипотечный фонд контролирует поступления от участников программы ежемесячных платежей и информирует администрацию о состоянии их платежной дисциплины. Просрочки в оплате платежей отсутствуют, а на социальные выплаты на возмещение части процентной ставки было направлено в прошлом году из бюджета города — 16644 тыс. рублей и 50347 тыс. рублей — из внебюджетных источников.

Начальник городского управления экономики Татьяна Терентьева отчиталась, что администрацией города предусмотрены шесть видов поддержки малого и среднего предпринимательства.

В прошлом году 4 субъекта МСП получили 800 тысяч рублей на открытие своего собственного бизнеса. 894 тысячи рублей ушли также 4 предпринимателям на оплату процентной ставки по банковским кредитам. Терентьева отметила, что данная часть поддержки рассчитана только на те субъекты предпринимательства, у которых нет задолженностей перед бюджетами разных уровней.

«1 миллион 700 тысяч администрация города выделила на возмещение затрат по лизингу восьми субъектам предпринимательства. 603 тысячи мы дали местным товаропроизводителям для участия в выставках и форумах, проходящих за пределами Владимирской области . 98 тысяч рублей отдали на переобучение шестерых предпринимателей и 1 миллион 300 тысяч рублей пошли на погашение части затрат на приобретение нового оборудования. Последнее, отмечу, касается исключительно товаропроизводителей», — рассказала Терентьева.

Терентьева также отметила, что на сайте управления представлены 87 объектов на 2-х производственных площадках. Там можно посмотреть квадратура, предлагаемого помещения и коммуникации, которые подходят к этим площадкам.

«На сайте управления муниципальным имуществом доступны 132 свободных помещения, находящихся в собственности города, и которые возможны для передачи в аренду малому и среднему бизнесу. Там любой желающий может полностью посмотреть их, узнать о площади, о коммуникациях и т. д.», — добавила Терентьева.

Заместитель главы города Дмитрий Норихин отчитался перед депутатами о программе приватизации муниципального имущества города.

«В прошлом году в бюджет города поступило 26 327,2 тысячи рублей от продажи объектов, выкупленных малым и средним предпринимательством. Осуществлена приватизация 8 нежилых помещений и 8 нежилых зданий. В течение прошлого года по причине отсутствия заявок признаны несостоявшимися 2 конкурса и 26 аукционов по продаже муниципальных объектов. Выполнение плана по доходам от приватизации муниципального имущества составило 72,8%», — сухими цифрами поделился Норихин.

Все три отчета нардепы приняли к сведению и признали работу удовлетворительной.