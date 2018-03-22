Ещё
Россиянам поднимут пенсии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
Генсек НАТО призвал Россию к ответу

Россиянам поднимут пенсии 

Рамблер 54 минуты назад
Социальные пенсии россиян буду проиндексированы с 1 апреля. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Мы это делаем по закону каждый год», — отметил он.
Глава кабмина сообщил, что уже подписал соответствующее решение, а на его реализацию будут выделены 10 миллиардов рублей. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте правительства, коэффициент индексации составит 1,029.
По словам Медведева, решение кабинета министров коснется четырех миллионов граждан страны. Кроме того, он отметил, что в связи с индексацией вырастут и другие выплаты, которые зависят от нее.
Накануне Минтруд сообщал, что с 1 апреля пенсии и другие социальные выплаты будут проиндексированы на 2,9%.
 Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу165
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого214
С IKEA можно попрощаться16
Песков заявил о «дальнем родственнике» Путина62
Украинцев используют как лабораторных мышей132
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:28
Москва выдаст кредиты предприятиям‑экспортерам
Новости Москвы
00:53
Москвичи улучшат сервис «Мои достижения»
Новости Москвы
01:00
Смоленский метромост украсят художественной подсветкой
Новости Москвы
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
03:35
45 гильз и стартовый пистолет: подробности стрельбы в Барвихе
Шоу-бизнес
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение