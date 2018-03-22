Россиянам поднимут пенсии

Дмитрий Медведев. Социальные пенсии россиян буду проиндексированы с 1 апреля. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России

«Мы это делаем по закону каждый год», — отметил он.

Глава кабмина сообщил, что уже подписал соответствующее решение, а на его реализацию будут выделены 10 миллиардов рублей. Согласно постановлению, опубликованному на официальном сайте правительства, коэффициент индексации составит 1,029.

По словам Медведева, решение кабинета министров коснется четырех миллионов граждан страны. Кроме того, он отметил, что в связи с индексацией вырастут и другие выплаты, которые зависят от нее.