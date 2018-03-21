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На третий раз раскрыл вологжанин замысел телефонных мошенников
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На третий раз раскрыл вологжанин замысел телефонных мошенников 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
70 тысяч рублей отдал пожилой мужчина за чудо-лекарство, которое так и не получил. Вернуть украденное предложили «сотрудники Банка России», запросив у пенсионера оплату «пошлины» в размере 20 тысяч рублей. В третий раз денег потребовали уже за выдачу компенсации наличными.
Мошенники меняли свой телефонный номер так, что при входящем звонке отображались цифры, похожие на настоящие номера банков. Зачастую такие «псевдосотрудники» стремятся получить данные паспорта или кредитной карты либо сообщают о выдаче «компенсаций», «выигрышей» или «премий».
Вологодское отделение Банка России обращает внимание, что не работает напрямую с гражданами — не принимает вклады, не выдает кредиты, не открывает и не закрывает банковские счета. А сотрудники полиции напоминают: любые звонки и сообщения с других номеров, требующие предоставления личных данных, может быть попыткой мошенничества.
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