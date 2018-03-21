Доступное жилье: есть ли шанс накопить на новостройку

России названы мегаполисы с самым доступным жильем. В списке 47 крупнейших по численности населения городов России. Среди наиболее доступных мегаполисов — 11 городов-миллионников. Для покупки рассматривались квартиры в новостройках площадью 49 квадратных метров.

Средний срок для накопления на собственное жилье в России составляет 2-3 года. Рейтинг российских городов по индексу доступности жилья возглавляет Челябинск . Семье в Челябинске потребуется 2,1 года, чтобы купить квартиру в новом доме. На втором месте Красноярск — 2,2 года, третье место у Омска — 2,3 года.

Для Москвы средний срок накоплений составил четыре года. При минимально необходимых расходах москвичам на покупку квартиры нужно 9,5 лет.

Где самое доступное жилье в России — в студи телеканала «МИР 24» рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

— Где находятся эти заветные квадратные метры?

Олег Бендриков: Согласно анализу, проведенному Центром недвижимости, самое доступное в России жилье находится в Челябинске. Там цена квадратного метра в новостройке составляет среднюю заработную плату, то есть в пределах 38 тысяч рублей. В Иркутске и Красноярске примерно одинаковый диапазон цен. Там семья из двух человек может купить квартиру в новостройке в пределах 50 кв. метров в течение 2,5 лет. Это при условии, что оба супруга всю зарплату до копейки будут откладывать на покупку жилья.

— Как дела обстоят в Москве и Санкт-Петербурге? Здесь, наверно, потребуется чуть больше времени на покупку квартиры?

Выгодная сделка

Почему стоит взять кредит на ипотеку

Олег Бендриков: Чтобы купить эти же 50 кв. метров в Петербурге семье из двух человек потребуется около четырех лет, а в Москве — 4,5 лет. — И тут на помощь приходит ипотека. Часто ли обращаются за ней россияне?

Олег Бендриков: Да, по сравнению с 2016 годом в 2017-м число ипотечных сделок в России выросло на 30%. Люди обращаются к этому инструменту из-за низкой покупательской способности, у человека нет сразу такой крупной суммы, чтобы хватило на покупку квартиры. В лучшем случае есть 20-30% от полной стоимости, этого хватит только на первый взнос. — Где люди предпочитают брать кредиты?

«Газпромбанк», «Сбербанк», ВТБ банк и Олег Бендриков: Как правило, обращаются в крупные структуры. Топ-5 банков — это «Россельхозбанк» «ДельтаКредит» . Они предлагают более выгодные условия по процентной ставке. Большинство их клиентов имеют зарплатные проекты, которые тоже льготно учитываются при оформлении ипотеки.

Пожизненный срок

Ипотека на 75 лет — Кто сейчас берет ипотеку, можно ли составить портрет среднего заемщика?

Олег Бендриков: В Москве ипотеку, как правило, берут люди в возрасте 30 лет. Это сотрудник предприятия, госслужащий, военный со средней «чистой» зарплатой 60-70 тысяч рублей. Берут в пределах 3,5 млн рублей на 10-15 лет.

— Есть ли шансы получить скидку?

Олег Бендриков: Если брать ипотеку на пять лет, то размер ежемесячного платежа получается больше, но переплата при этом будет меньше. Некоторые банки разрешают платить два раза в месяц с интервалом в 15 дней. Например, ты берешь кредит на 20 лет. Тебе его рассчитывают с ежемесячным платежом в 60 тысяч рублей. Но если ты платишь два раза в месяц, то этот же кредит ты выплачиваешь за 15 лет и 9 месяцев.

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