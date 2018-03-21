Россиян научат пользоваться пенсиями

По оценке главы ПФР, в 2017 году из-за смены пенсионного фонда россияне понесли потери инвестиционного дохода в размере 33,9 миллиарда рублей. Дроздов добавил, что фонд до конца марта передаст в негосударственные пенсионные фонды по итогам переходной кампании 2017 года 162,9 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что потери россиян, сменивших управляющих пенсионными накоплениями, в 2017 году могли составить 55 миллиардов рублей. Из-за передачи накоплений из ПФР в негосударственные фонды потери инвестиционного дохода у 2,2 миллиона человек составили 33,9 миллиарда рублей. Аналитическая служба Ассоциации НПФ оценила потери при досрочном переходе в 27-35 миллиардов рублей.

Согласно действующим правилам, россияне имеют право раз в пять лет менять негосударственный пенсионный фонд без потери дохода. Однако если гражданин принимает решение о досрочном переходе, потерянные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию.