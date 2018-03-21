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Россиян научат пользоваться пенсиями
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Россиян научат пользоваться пенсиями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
В России к первому чтению готовится законопроект об информировании граждан об инвестиционных потерях в связи с досрочным переходом из одного пенсионного фонда в другой. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, сообщает ТАСС.
По оценке главы ПФР, в 2017 году из-за смены пенсионного фонда россияне понесли потери инвестиционного дохода в размере 33,9 миллиарда рублей. Дроздов добавил, что фонд до конца марта передаст в негосударственные пенсионные фонды по итогам переходной кампании 2017 года 162,9 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что потери россиян, сменивших управляющих пенсионными накоплениями, в 2017 году могли составить 55 миллиардов рублей. Из-за передачи накоплений из ПФР в негосударственные фонды потери инвестиционного дохода у 2,2 миллиона человек составили 33,9 миллиарда рублей. Аналитическая служба Ассоциации НПФ оценила потери при досрочном переходе в 27-35 миллиардов рублей.
Согласно действующим правилам, россияне имеют право раз в пять лет менять негосударственный пенсионный фонд без потери дохода. Однако если гражданин принимает решение о досрочном переходе, потерянные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию.
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