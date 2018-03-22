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В России могут повысить НДФЛ до 15 процентов
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В России могут повысить НДФЛ до 15 процентов 

Авторадио 56 минут назад
На одном из недавних совещаний у премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждалась возможность повышения налога на доходы физических лиц с 13 до 15 процентов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. Кроме того, по данным издания, обсуждалась возможность введения торгового сбора с оборота и отмены льготной ставки НДС в 10 процентов, распространяющейся на лекарства, продовольствие и детские товары. Минфин предлагает заменить льготную ставку на прямую субсидию из бюджета для бедных семей. Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова сообщила, что в кабинете обсуждаются разные меры, но все они являются пока только предложениями.
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