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Реальные доходы россиян неожиданно выросли
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Реальные доходы россиян неожиданно выросли 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Реальные располагаемые доходы населения в феврале 2018 года неожиданно увеличились на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Это крупнейший прирост с декабря 2015 года. Об этом говорится в информации Росстата о социально-экономическом положении за январь-февраль 2018 года.
По оценке авторов доклада, в феврале 2018 года средняя начисленная заработная плата в организациях увеличилась на 12,1 процента по сравнению с февралем прошлого года и составила 39,8 тысячи рублей.
Как пишет РБК, согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, реальные располагаемые доходы должны были снизится на 0,1 процента по сравнению с февралем 2017 года, поэтому данные Росстата стали неожиданностью для экономистов.
Рост доходов произошел впервые с января 2017 года. Тогда он был обусловлен единовременной выплатой пенсионерам пяти тысяч рублей. РБК отмечает, что эта выплата исказила динамику реальных располагаемых доходов в январе 2018 года. Она по определению должна включаться в реальные доходы граждан. С ее учетом показатель доходов в январе 2018 года упал на семь процентов, без учета остался неизменным.
После выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы резко выросли доходы учителей, врачей и других бюджетников. РБК связывало это с выполнение майских указов президента. Средняя зарплата медиков увеличилась на 30 процентов, педагогов — на 56 процентов, научных сотрудников — на 37 процентов. Преподаватели МГУ стали получать в 2,5-3 раза больше. Всего на повышение зарплат правительство выделило 14,5 миллиарда рублей.
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