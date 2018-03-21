Чтобы учесть в расходах убытки, их сначала нужно возместить 

Предметом рассмотрения письма стал учет убытков от хищений.
В ведомство обратился банк со следующим вопросом: как учесть для целей прибыльного налога денежные потери от кредитных договоров, признанных недействительными?
Кредитная организация предположила, что здесь нужно применить пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ, то есть отразить потери как «другие расходы».
Минфин разуверил в этом, разъяснив следующее.
Учесть потери в качестве расходов станет возможным только после отражения аналогичных сумм во внереализационных доходах по следующим основаниям:
либо по добровольному признанию должником сумм убытка или ущерба за нарушение договора; либо по вступившему в силу решению суда.
Только после этого налогоплательщик вправе заявить в расходах суммы потерь.
Поскольку возмещение ущерба отражено в составе внереализационных доходов, то и убытки отразятся именно во внереализационных расходах, а не в категории «других расходов», как предполагал банк.
ПИСЬМО Минфина РФ от 07.03.2018 № 03-03-06/2/14611
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