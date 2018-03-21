Порядок очередности выплат по потребительским кредитам может быть изменен к концу весенней сессии ГД

Законопроект об очередности порядка выплат по потребительским кредитам может быть принят Госдумой в конце весенней сессии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев.

«Я ожидаю, что законопроект будет принят в рамках весенней сессии, я думаю, что можно ожидать май-июль», — сказал депутат.

Он объяснил, что, согласно действующему законодательству, в случае, если оплачиваемой заемщиком суммы не хватает, чтобы полностью оплатить займ, в первую очередь погашаются те штрафы и неустойки, которые были накоплены из-за того, что человек не погасил ранее долг в полной сумме. Далее погашаются проценты и основной долг по соответствующему займу.

«Новым проектом закона ситуация меняется. Прежде всего, уплачиваются или погашаются проценты, далее основной долг и только после этого идет погашение штрафных санкций, если они есть. Решается основная задача — не будут накапливаться долги, не будет снежного кома «штрафы на штрафы». Данным законопроектом меняется ситуация в корне и реализовывается задача: защита заемщика как наиболее слабое звено в экономических взаимоотношениях», — сказал О. Николаев.

Законопроект, определяющий очередность порядка выплат по потребительским кредитам был принят Госдумой в первом чтении.