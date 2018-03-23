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Рейтинговое агентство подтвердило финансовую надежность ВТБ Пенсионный фонд
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Рейтинговое агентство подтвердило финансовую надежность ВТБ Пенсионный фонд 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой надежности НПФ ВТБ Пенсионный фонд на уровне ruAАА (максимальный (наивысший) уровень надежности). Прогноз по рейтингу — стабильный.
Аналитики агентства отмечают высокие размерные показатели фонда, его высокие рыночные позиции по обязательному пенсионному страхованию, высокий уровень информационной прозрачности и высокий уровень организации системы управления рисками.
Качество активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и резервов, а также собственных средств, рейтинговое агентство оценивает как высокое. Также позитивно отмечается высокая диверсификация активов пенсионных накоплений и пенсионных резервов. Фонд демонстрирует высокую доходность от размещения, как пенсионных резервов, так и пенсионных накоплений — говорится в сообщении.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий запас собственных средств. Показатель достаточности собственных средств для ведения операционной деятельности оценивается как высокий. В качестве позитивного фактора отмечается высокая динамика объема обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании. Динамика объема обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения отмечается как крайне высокая.
ВТБ (ПАО)
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