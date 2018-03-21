Субсидии учитываются как внереализационные доходы

Если компания получила субсидии, то такие выплаты учитываются как внереализационные доходы, кроме тех, которые фирма получила по возмездному договору. Порядок признания таких доходов определяет п. 4.1 ст. 271 НК РФ

По этой норме субсидии, которые компания получила для возмещения трат на амортизируемое имущество, учитываются одновременно на дату их зачисления в размере, равном сумме амортизации. Разница между размерами субсидии и затрат считается доходом. Если в отношении купленного амортизируемого имущества компания применила амортизационную премию, то, получив субсидию на частичное возмещение расходов на покупку такого имущества, в составе доходов, полученных вне реализации, надо единовременно учесть размер субсидии, равный размеру премии, исчисленной пропорционально доле полученных денег в сумме трат на покупку имущества.

По вопросу восстановления НДС финансисты сообщают, что НДС, принятый плательщиком к вычету в порядке, определенном в НК РФ, должен быть восстановлен, если субсидия была получена на возмещение трат на оплату купленных товаров, работ или услуг. Эти положения пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ работают вне зависимости от того, включен НДС в субсидию или нет. При этом вернуть в бюджет придется НДС в размере, прежде принятом к вычету. Если траты возместили частично, то восстанавливают принятую к вычету сумму налога в соответствующей доле, которая определяется, исходя из цены товаров без учета НДС, купленных на субсидию. Суммы НДС, подлежащие восстановлению, не включаются в цену указанных товаров, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 НК РФ.

Документ включен в СПС «Консультант Плюс»