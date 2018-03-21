Греф оценил уровень закредитованности россиян 

Доля доходов российских семей, идущая на обслуживание кредитов, пока некритична, в ближайшие два года проблема еще не будет острой, заявил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Если взять долю доходов домохозяйств, которая направляется на обслуживание кредитов, пока это не критичная история. За этим надо очень внимательно следить, это правда, но, по нашим оценкам, в ближайшие два года такая проблема еще не будет острой", — сказал Греф, слова которого приводятся на сайте Кремля.