Минфин рассказал, как определять доходы по договору поручительства 

До 2017 года налогоплательщик выступил поручителем нескольких российских организаций на условиях безвозмездности. Спустя некоторое время со счета начали списывать штрафы в обеспечение неустоек по займам должников. В 2017 году компания заключила с заемщиками дополнительные соглашения о плате за пользование денежными средствами в отношении удержанных банком сумм, а также о вознаграждении за поручительство, выплачивать которое договорились и за предыдущие периоды. Перед налогоплательщиком встал вопрос, какими датами учитывать возникшие у предприятия вместе с новыми договоренностями доходы. Минфин напомнил, что налоговое законодательство регламентирует только правоотношения, связанные с налоговыми расчетами и взаимодействием с ФНС. Понятия доходов и расходов для определения размера прибыли, как и понятие самой прибыли, содержится в главе 25 НК РФ. При этом обязательства, возникающие из договоров займа, регулируются не отраслевым, а гражданским законодательством. Порядок же признания таких доходов специалисты финансового ведомства посоветовали искать в ст. 271 НК РФ.
ПИСЬМО Минфина РФ от 15.03.2018 № 03-03-06/1/15839
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