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Изменение очерёдности погашения кредита защитит заёмщиков, считает Николаев
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Изменение очерёдности погашения кредита защитит заёмщиков, считает Николаев 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Изменение очерёдности погашения кредита в случае, если сумма произведённого платежа недостаточна для полного исполнения обязательств, защитит интересы заёмщиков. Соответствующий законопроект готовится к рассмотрению Госдумой во втором чтении, рассказал «Парламентской газете» член думского Комитета по экономической политике Олег Николаев.
«Законопроект, который готовится ко второму чтению, предполагает изменение очерёдности погашения задолженности по потребительскому кредиту в том случае, если сумма произведённого заёмщиком платежа недостаточна для полного исполнения обязательств», — сказал он.
По словам депутата, новый порядок предусматривает первоочередное погашение процентов, затем основного долга и только потом — неустойки. «Таким образом, долги перестанут расти как снежный ком», — считает Николаев.
Существенных поправок ко второму чтению не готовится — изменения будут касаться мелких деталей, добавил депутат. По его словам, в случае если закон будет принят, он защитит заёмщика как «экономически слабое звено» финансовых процессов.
Он отметил, что, по данным Центробанка, в 2018 году кредитный портфель в стране составил 42 триллиона рублей, из них 11 триллионов — потребительское кредитование физических лиц.
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