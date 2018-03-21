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Россияне смогут провести отпуск на заводах и рудниках
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Россияне смогут провести отпуск на заводах и рудниках 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В России растет популярность туров на промышленные предприятия, этот вид туризма становится одной из ключевых "точек роста" отрасли, отметил в интервью "Российской газете" руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
"На территории нашей страны расположено много уникальных промышленных предприятий, которые представляют собой перспективные объекты туристического показа, способные привлекать дополнительный турпоток. Легендарные фабрики, заводы, разработки месторождений являются одной из существенных составляющих туристического потенциала субъектов Российской Федерации" — отметил Олег Сафонов.
Только завод "ИжАвто" в Ижевске — столице Удмуртской Республики в "День открытых дверей" посещают 30 тысяч человек, привел пример руководитель Ростуризма. Он также отметил, что в регионе есть еще очень много легендарных предприятий, широко известных и в России, и за рубежом.
Ростуризм совместно с Минобрнауки России и Минпромторгом ведет работу по организации детских экскурсионных туров на самые интересные для юных туристов фабрики и заводы, рассказал Олег Сафонов. Тем самым решается задача профориентации подрастающего поколения и привлечение в российские вузы иностранных студентов на технические специальности.
Промышленный туризм в целом влияет на имидж страны.
"Турпоездки на промышленные предприятия наполняют россиян чувством гордости за свою страну и уверенности в завтрашнем дне, а иностранным туристам помогают избавиться от ложных стереотипов о России", — подчеркнул руководитель Ростуризма.
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