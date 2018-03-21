Какую сумму спишут должникам по кредитам?

21 марта в 14:30 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдёт круглый стол «Какую сумму спишут кредитному должнику по новому закону?».

На данный момент на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий изменение очерёдности погашения задолженности по потребительскому кредиту (займу) в случае, если сумма произведённого заёмщиком платежа недостаточна для полного исполнения обязательств.

— Какие поправки будут внесены в законопроект ко второму чтению?

— Какую часть кредита можно будет не оплачивать?

— Что изменится в кредитной истории россиян?

— Когда ждать снижения процентной ставки по потребительским кредитам?

К участию в дискуссии приглашены:

— член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев

— председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов

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