Какую сумму спишут должникам по кредитам? 

21 марта в 14:30 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт круглый стол «Какую сумму спишут кредитному должнику по новому закону?».
На данный момент на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий изменение очерёдности погашения задолженности по потребительскому кредиту (займу) в случае, если сумма произведённого заёмщиком платежа недостаточна для полного исполнения обязательств.
— Какие поправки будут внесены в законопроект ко второму чтению?
— Какую часть кредита можно будет не оплачивать?
— Что изменится в кредитной истории россиян?
— Когда ждать снижения процентной ставки по потребительским кредитам?
К участию в дискуссии приглашены:
— член Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев;
— президент Ассоциации региональных банков России, зампред ЦБ в 1999-2017гг. Георгий Иванович Лунтовский;
— председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
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