Связь-Банк снизил ставки по ипотеке

Связь-Банк снизил ставки по программам ипотечного кредитования. Диапазон снижения составил от 0,7 до 1,4 процентного пункта в зависимости от кредитной программы.

Теперь клиенты могут купить первичное жилье из согласованного банком списка объектов по предложению «Новостройка», вторичную недвижимость либо оформить рефинансированиедействующего ипотечного займа в стороннем банке по единой ставке — 10,2% годовых. На момент до перерегистрации залога при рефинансировании кредита ставка будет выше на 1 п. п. Финансирование на покупку любой новостройки на любой стадии строительства по программе «Новостройка с дополнительным обеспечением» (в залог дополнительно принимается имеющаяся в собственности заемщика недвижимость) предоставляется под 10,8% годовых.

Минимальный первоначальный взнос равен 15% собственных средств клиента от стоимости недвижимости. Рефинансирование предоставляется на сумму до 60% от стоимости залога. Срок кредитования может достигать 30 лет, а сумма — 30 млн рублей.

Также стала ниже ставка по военной ипотеке. Теперь целевой займ на покупку первичного либо вторичного жилья военнослужащими— участниками НИС предоставляется под 9,5% годовых. Максимальная сумма финансирования составляет 2,33 млн рублей, а срок кредитования ограничен двадцатью годами. Минимальный первоначальный взнос равен 20%.

Инна Солдатенкова. «При оформлении кредита по всем программам, за исключением военной ипотеки заемщикам следует иметь ввиду, что при отказе от личного /титульного страхования ставка будет выше на 1 п.п. при отсутствии каждого вида страховки. При этом в случае отсутствия страхования либо его несоответствия требованиям банка после выдачи кредита условиями кредитования предусмотрена надбавка к ставке в размере 3 процентных пунктов», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Указанные условия и ставки действуют для новых заемщиков банка, то есть для тех, кто не относится к льготным категориям (зарплатные и корпоративные клиенты, те, у кого есть положительная кредитная история в данном банке, вкладчики и др.

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