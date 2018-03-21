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В Пензенской области начали выдавать льготные ипотечные займы
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В Пензенской области начали выдавать льготные ипотечные займы 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА PenzaNews
ПЕНЗА, 21 марта. /ТАСС/. Агентство ипотечного кредитования Пензенской области начало выдавать льготные ипотечные займы в регионе. Об этом в среду журналистам сообщил гендиректор компании Евгений Рыжов.
"У нас средства [на реализацию программы льготного ипотечного кредитования] были выделены в декабре прошлого года, мы решили с «Дом.РФ» все технические вопросы и запланировали с сегодняшнего дня эту программу реализовывать", — сказал Рыжов.
Ранее ТАСС сообщал, что власти выделили 60 млн рублей на выдачу льготных ипотечных кредитов в регионе. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, это позволит дополнительно привлечь до 600 млн рублей из средств единого института развития в жилищной сфере ("Дом.РФ").
Евгений Рыжов добавил, что пока оформили два ипотечных кредита в тестовом режиме. Займы планируется выдавать под 5,75%-6,5% годовых в зависимости от категории заемщика. Ставка является фиксированной на весь период займа — от 3 до 30 лет. «Мы надеемся, это позволит, конечно, продвинуть развитие жилищной отрасли», — уточнил Рыжов.
"Агентство ипотечного кредитования Пензенской области" создали в июне 2016 года. Уставной капитал компании составляет 102,5 млн рублей. Общество займется льготным ипотечным кредитованием вместо одноименного акционерного общества, которое фактически не функционировало с 2015 года и в настоящее время находится в процедуре банкротства. Бывший гендиректор ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамин Бочкарев находится под домашним арестом в связи с обвинениями в мошенничестве и злоупотреблением полномочиями.
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