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Россиянам разрешат платить за «коммуналку» напрямую
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Жильцам разрешат платить за «коммуналку» напрямую 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Жильцы многоквартирных домов смогут напрямую — без посредников — расплачиваться с ресурсоснабжающими организациями. Законопроект, который должен привести к повышению качества жилищных услуг, прошел второе, основное, чтение в Госдуме.
Эту тему затрагивал в ходе большой пресс-конференции в конце прошлого года президент России Владимир Путин. Глава государства высказал мнение, что необходимо "отрезать" управляющие компании (УК) от "денежного потока", так как они не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются в том числе с ресурсоснабжающими организациями.
Почему убрать посредников важно? Дело не в том, что все УК — "жулики", объяснила один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Проблема, по ее словам, заключается в том, что "ресурсник всегда хочет получить сто процентов" — даже если услуги предоставлены не в полном объеме или некачественно. Как следствие, у добросовестных УК накапливаются долги. В результате у "управдомов" есть два пути — либо банкротиться, либо экономить на жильцах. Выбирая второй путь, УК "не предоставляет качественные, в нужном объеме жилищные услуги", пояснила Хованская.
"В итоге кто за это платит? Мы с вами, на нас эта задолженность падает", — резюмировала глава комитета.
Другой автор поправок — зампред комитета Павел Качкаев — добавил, что в результате такой ситуации "хуже обслуживаются наши дома, лифты, крыши, подвалы и все остальное".
Законопроект исправит ситуацию. Собственники жилья на общем собрании смогут принять решение по переходу на прямые договорные отношения с "ресурсниками" и исключить из цепочки посредника. Данное решение может быть принято, если у управляющих организаций накопилась задолженность более чем за два месяца.
Подобные меры позволят повысить собираемость платежей за коммунальные услуги и улучшить содержание общедомового имущества, заверил Качкаев.
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