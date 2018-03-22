В России с апреля проиндексируют социальные пенсии

"Я подписал решение об индексации социальных пенсий с 1 апреля. Мы это делаем по закону каждый год. В документе утверждается размер коэффициента, на который повышаются пенсии. Сейчас мы на эти цели направляем около 10 миллиардов рублей. Сама по себе индексация коснется приблизительно 4 миллионов человек", — заявил Медведев в четверг на заседании правительства.

Он отметил, что будут также повышены другие выплаты, размер которых зависит от роста социальной пенсии.

Позже на сайте правительства было опубликовано постановление об индексации.

"Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2016 год составил 8081 рубль, за 2017 год — 8315 рублей, индекс роста за 2017 год — 1,029. Подписанным постановлением утверждается коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года в размере 1,029", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что при индексации также повышаются пенсии военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, и членам их семей, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, гражданам из числа работников лётно-испытательного состава.

Индексация коснётся 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии, говорится на сайте.