Топилин заявил о рекордном росте зарплат в начале года

По его словам, реальная зарплата россиян увеличилась на 10,5 процента, сообщает "Газета.ру"

"За январь–февраль этого года реальная заработная плата увеличилась на 10,5%", — сказал он.

Министр отметил, что такого роста за короткий период в России практически не было. Ранее он заявил, что реальные пенсии россиян увеличились почти на 5 процентов.

22 марта правительство утвердило коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,029%. Индексация коснется 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии.

Ранее власти выделили дополнительно 20 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам.