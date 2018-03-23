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Топилин заявил о рекордном росте зарплат в начале года
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Топилин заявил о рекордном росте зарплат в начале года 

Москва24 23 марта 2018
Фото: Москва24
По его словам, реальная зарплата россиян увеличилась на 10,5 процента, сообщает "Газета.ру".
"За январь–февраль этого года реальная заработная плата увеличилась на 10,5%", — сказал он.
Министр отметил, что такого роста за короткий период в России практически не было. Ранее он заявил, что реальные пенсии россиян увеличились почти на 5 процентов.
22 марта правительство утвердило коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля в размере 1,029%. Индексация коснется 3,9 миллиона пенсионеров, в том числе 3,1 миллиона пенсионеров, получающих социальные пенсии.
Ранее власти выделили дополнительно 20 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам.
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