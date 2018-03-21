Ещё
Эксперт РА подтвердил рейтинг финансовой надежности ВТБ Пенсионный фонд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт РА подтвердил рейтинг финансовой надежности ВТБ Пенсионный фонд 

АиФ Владимир 50 минут назад
Фото: Newsroom24
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой надежности НПФ ВТБ Пенсионный фонд на уровне ruAАА (максимальный (наивысший) уровень надежности). Прогноз по рейтингу — стабильный.
Аналитики агентства отмечают высокие размерные показатели фонда, его высокие рыночные позиции по обязательному пенсионному страхованию, высокий уровень информационной прозрачности и высокий уровень организации системы управления рисками.
Качество активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и резервов, а также собственных средств, рейтинговое агентство оценивает как высокое. Также позитивно отмечается высокая диверсификация активов пенсионных накоплений и пенсионных резервов. Фонд демонстрирует высокую доходность от размещения, как пенсионных резервов, так и пенсионных накоплений — говорится в сообщении.
Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий запас собственных средств. Показатель достаточности собственных средств для ведения операционной деятельности оценивается как высокий. В качестве позитивного фактора отмечается высокая динамика объема обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании. Динамика объема обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения отмечается как крайне высокая.
АиФ Владимир: последние новости
Прием граждан проведет 27 марта управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области Как переслать деньги в соцсети ЦИК: Путин набирает 75% голосов после обработки более 60% протоколов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились слухи об уходе Лаврова110
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ201
Путин занялся «списком Собчак»74
Россия закрыла границу для грузов с Украины145
Пенсии россиян будут считать по-новому150
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение