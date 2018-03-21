Эксперт РА подтвердил рейтинг финансовой надежности ВТБ Пенсионный фонд

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой надежности НПФ ВТБ Пенсионный фонд на уровне ruAАА (максимальный (наивысший) уровень надежности). Прогноз по рейтингу — стабильный.

Аналитики агентства отмечают высокие размерные показатели фонда, его высокие рыночные позиции по обязательному пенсионному страхованию, высокий уровень информационной прозрачности и высокий уровень организации системы управления рисками.

Качество активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений и резервов, а также собственных средств, рейтинговое агентство оценивает как высокое. Также позитивно отмечается высокая диверсификация активов пенсионных накоплений и пенсионных резервов. Фонд демонстрирует высокую доходность от размещения, как пенсионных резервов, так и пенсионных накоплений — говорится в сообщении.

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий запас собственных средств. Показатель достаточности собственных средств для ведения операционной деятельности оценивается как высокий. В качестве позитивного фактора отмечается высокая динамика объема обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании. Динамика объема обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения отмечается как крайне высокая.