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«Сбербанк» запустил услугу аренды онлайн-касс для малого бизнеса
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«Сбербанк» запустил услугу аренды онлайн-касс для малого бизнеса 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Свою услугу в «Сбербанке» назвали «новым решением для начала работы в соответствии с законом 54-ФЗ», который обязывает магазины работать только через «умные» кассы.
Аренда онлайн-касс позволит предпринимателям минимизировать расходы на приобретение кассы и платить за нее только тогда, когда она нужна в конкретных точках, рассчитывают в банке.
Сейчас предприниматели могут арендовать кассы от «дочки» «Сбербанка» — компании «Эвотор» — по трем месячным тарифам, которые разнятся в зависимости от выбранной кассы и пакета услуг.
К примеру, с кассой «Эвотор 7.2» тариф «Стандарт» (аренда кассы, доставка, ремонт, замена и подключение к оператору фискальных данных) составит 1400 рублей в месяц, тариф «ВИП» (дополнительно регистрация кассы в ФНС, электронная подпись, установка, настройка кассы и обучение персонала) — 1900 рублей, тариф «Премиум» — 2900 рублей (дополнительно ежегодная перерегистрация кассы в ФНС).
Чтобы заказать аренду, пользователи должны иметь расчетный счет в «Сбербанке» и подключенный эквайринг, уточнили в банке.
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