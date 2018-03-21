Ещё
ПФР оценил потери россиян от перехода в НПФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ПФР оценил потери граждан от перехода в НПФ в 33 млрд рублей по итогам 2017 года 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
В 2017 году потери граждан в рамках кампании по смене управляющих пенсионными накоплениями составили чуть более 33 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов после итогового заседания правления ведомства.
«Мы оцениваем сумму потерь граждан чуть более 33 млрд рублей», — сообщил глава ПФР.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году граждане могли потерять 55 млрд руб. В это число попали как те, кто решил передать свои пенсионные накопления в НПФ («молчуны» и клиенты частных управляющих компаний), так и те, кто досрочно перешел из одного НПФ в другой.
Позднее в аппарате вице-премьера Ольги Голодец RNS сообщили, что убытки граждан связаны с недобросовестностью агентов негосударственных пенсионных фондов.
«Эта ситуация рассматривалась ПФР, были внесены изменения в правила, чтобы уточнить возможность перехода. К сожалению, недобросовестные агенты НПФ не предупреждали граждан о потере инвестиционного дохода, когда предлагали свои услуги по переводу и вводили в заблуждение», — ответил представитель Голодец.
По данным ПФР, в 2017 году 4,9 млн граждан сменили пенсионных управляющих.
Rambler News Service: последние новости
Минтруд предложил изменить пятилетний срок перевода накоплений при смене пенсионных управляющих ПФР протестирует систему расчета пенсий с использованием искусственного интеллекта Греф анонсировал «новые рекорды» на рынке ипотеки в 2018 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ228
Путин занялся «списком Собчак»71
Россия закрыла границу для грузов с Украины148
Пенсии россиян будут считать по-новому147
Появились слухи об уходе Лаврова40
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение