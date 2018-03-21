ПФР оценил потери россиян от перехода в НПФ

В 2017 году потери граждан в рамках кампании по смене управляющих пенсионными накоплениями составили чуть более 33 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов после итогового заседания правления ведомства.
«Мы оцениваем сумму потерь граждан чуть более 33 млрд рублей», — сообщил глава ПФР.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году граждане могли потерять 55 млрд руб. В это число попали как те, кто решил передать свои пенсионные накопления в НПФ («молчуны» и клиенты частных управляющих компаний), так и те, кто досрочно перешел из одного НПФ в другой.
Позднее в аппарате вице-премьера Ольги Голодец RNS сообщили, что убытки граждан связаны с недобросовестностью агентов негосударственных пенсионных фондов.
«Эта ситуация рассматривалась ПФР, были внесены изменения в правила, чтобы уточнить возможность перехода. К сожалению, недобросовестные агенты НПФ не предупреждали граждан о потере инвестиционного дохода, когда предлагали свои услуги по переводу и вводили в заблуждение», — ответил представитель Голодец.
По данным ПФР, в 2017 году 4,9 млн граждан сменили пенсионных управляющих.