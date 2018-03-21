ПФР оценил потери россиян от перехода в НПФ

«Мы оцениваем сумму потерь граждан чуть более 33 млрд рублей», — сообщил глава ПФР.

В 2017 году потери граждан в рамках кампании по смене управляющих пенсионными накоплениями составили чуть более 33 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов после итогового заседания правления ведомства.