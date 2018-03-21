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Автомобилист из Бабаево по дороге оплатил 20 штрафов
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Автомобилист из Бабаево по дороге оплатил 20 штрафов 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Два десятка штрафов за нарушение Правил дорожного движения накопил житель Бабаевского района. Общая сумма долга составила 40 тысяч рублей. О нем мужчине напомнили судебные приставы, которые совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд в рамках акции «Уплаченный штраф — спокойный водитель».
Под угрозой ареста автомобиля должник оплатил не только все свои штрафы, но и погасил задолженность брата, который накопил 16 квитанций за нарушение ПДД на сумму в 33 тысячи рублей.
Аналогичный рейд прошел и в Череповце. За несколько часов дежурства на дороге, судебные приставы и дорожные инспекторы арестовали 9 машин на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. Владельцы автомобилей «забыли» оплатить большие суммы по налогам и коммунальным платежам. Наиболее сознательные череповчане рассчитались с долгами на месте. Они заплатили в общей сложности 35 тысяч рублей.
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