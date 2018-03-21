Автомобилист из Бабаево по дороге оплатил 20 штрафов

Два десятка штрафов за нарушение Правил дорожного движения накопил житель Бабаевского района. Общая сумма долга составила 40 тысяч рублей. О нем мужчине напомнили судебные приставы, которые совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд в рамках акции «Уплаченный штраф — спокойный водитель».

Под угрозой ареста автомобиля должник оплатил не только все свои штрафы, но и погасил задолженность брата, который накопил 16 квитанций за нарушение ПДД на сумму в 33 тысячи рублей.