Автомобилист из Бабаево по дороге оплатил 20 штрафов 

Два десятка штрафов за нарушение Правил дорожного движения накопил житель Бабаевского района. Общая сумма долга составила 40 тысяч рублей. О нем мужчине напомнили судебные приставы, которые совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд в рамках акции «Уплаченный штраф — спокойный водитель».
Под угрозой ареста автомобиля должник оплатил не только все свои штрафы, но и погасил задолженность брата, который накопил 16 квитанций за нарушение ПДД на сумму в 33 тысячи рублей.
Аналогичный рейд прошел и в Череповце. За несколько часов дежурства на дороге, судебные приставы и дорожные инспекторы арестовали 9 машин на общую сумму более 1,7 миллиона рублей. Владельцы автомобилей «забыли» оплатить большие суммы по налогам и коммунальным платежам. Наиболее сознательные череповчане рассчитались с долгами на месте. Они заплатили в общей сложности 35 тысяч рублей.