Россиян хотят защитить от потерь пенсионных накоплений

«Человеком эти средства потеряны, а в НПФ они остались. Поэтому деньги как таковые не пропали, но человек, который сделал выбор ранее 5 лет, потерял право на инвестиционный доход», — сказал Топилин.

Речь идет о срочной смене пенсионных управляющих, когда средства переводятся в год, который следует за истекшим пятилетним сроком с момента подписания договора в предыдущей организации.