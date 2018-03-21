Россиян хотят защитить от потерь пенсионных накоплений

Министр труда и социальной зашиты Максим Топилин предложил изменить пятилетний срок перевода пенсионных накоплений при досрочной смене пенсионных управляющих. Об этом заявил в ходе на заседании правления ПФР по итогам 2017 года.
«Я бы говорил о том, что надо норму о пяти годах пересматривать. Ведь эта норма не в пользу работников», — сказал он.
Речь идет о срочной смене пенсионных управляющих, когда средства переводятся в год, который следует за истекшим пятилетним сроком с момента подписания договора в предыдущей организации.
«Человеком эти средства потеряны, а в НПФ они остались. Поэтому деньги как таковые не пропали, но человек, который сделал выбор ранее 5 лет, потерял право на инвестиционный доход», — сказал Топилин.