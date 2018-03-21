На выплаты за труд, профинансированные из гранта, придется начислить взносы 

ФНС рассмотрела вопрос, облагаются ли взносами выплаты физлицам, сделанные за счет средств, полученных как грант.
Согласно ст. 2 Закона 127-ФЗ, гранты выдаются на конкретные научно-технические цели и программы.
В ст. 420 НК РФ сказано, что на выплаты, полученные физлицами как вознаграждение за труд, компания должна начислить взносы в фонд соцстраха. При этом неважно, как были получены деньги, которыми компания платит своим работникам. В случае, если грантодатель платит получателю гранта не за труд, взносы на такие выплаты не начисляют.
ПИСЬМО ФНС РФ от 15.03.3018 № ГД-3-11/1619@
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