Ещё
На выплаты за труд, профинансированные из гранта, придется начислить взносы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выплаты за труд, профинансированные из гранта, придется начислить взносы 

Время бухгалтера 2 часа назад
ФНС рассмотрела вопрос, облагаются ли взносами выплаты физлицам, сделанные за счет средств, полученных как грант.
Согласно ст. 2 Закона 127-ФЗ, гранты выдаются на конкретные научно-технические цели и программы.
В ст. 420 НК РФ сказано, что на выплаты, полученные физлицами как вознаграждение за труд, компания должна начислить взносы в фонд соцстраха. При этом неважно, как были получены деньги, которыми компания платит своим работникам. В случае, если грантодатель платит получателю гранта не за труд, взносы на такие выплаты не начисляют.
ПИСЬМО ФНС РФ от 15.03.3018 № ГД-3-11/1619@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
Время бухгалтера: последние новости
Как отразить страховые взносы в УСН-декларации Центробанк закручивает гайки Для возврата потребителю денег за товар не обязательно ждать от него реквизиты счета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ228
Путин занялся «списком Собчак»71
Россия закрыла границу для грузов с Украины148
Пенсии россиян будут считать по-новому147
Появились слухи об уходе Лаврова40
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение