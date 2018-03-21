Насколько безопасно класть деньги в кредитно-потребительский кооператив?

Хочу положить деньги под проценты в кредитно-потребительский кооператив (КПК), насколько это безопасно?

Отвечает член Правления КПК «Пенсионные сбережения» Ольга Кротова:

— Задаваясь вопросом, где хранить денежные средства и получать максимальный доход, потребители часто обращаются в банки, но получают, как правило, доходность чуть выше инфляции. Безусловно, это не приносит желаемых результатов.

Этот факт принят во внимание КПК (кредитно-потребительский кооператив) и специалистами разработаны оптимальные программы по сохранению и приумножению денежных средств. В частности, для пенсионеров предлагается наиболее выгодная ставка, максимально разрешённая ЦБ . Что примечательно, открыть договор можно, имея на руках минимальную сумму. Все тарифы, как правило, пополняемые, поэтому можно откладывать с зарплаты или пенсии. Приятно получать с этих средств доход, нежели хранить их дома и не получать ничего, согласитесь?

Кстати, все сбережения застрахованы, в чём можно убедиться, ознакомившись со свидетельством и договором страхования в офисе. Вопрос надёжности — это крайне важный момент! КПК должны работать в правовом поле и не проводить никаких сомнительных операций, а только принимать сбережения и выдавать займы.

Пайщикам предоставляется возможность получить займы без скрытых платежей и навязанной страховки.

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