Названы два способа увеличения пенсий россиян

Налоги и пенсионный возраст: два способа значительного увеличения пенсий в России

Пенсия в России будет индексироваться выше инфляции Заявление Минтруда РФ о том, что пенсии в России будут проиндексированы выше официальной инфляции, является позитивной новостью — считает заведующий кафедрой менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор Константин Ордов.

Напомним, что министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что его ведомство подготовит предложения по индексации пенсий выше уровня среднегодовой инфляции, причем данная задача будет реализовываться, начиная с этого года.

Кроме того, Минтруд РФ будет ориентироваться в этой своей политике на утвержденную в 2013 году стратегию развития пенсионной системы, в которой указано, что в 2030 году уровень пенсий в России должен достигнуть 2,5-3 размеров прожиточного минимума.

Прожиточный минимум сегодня в России в среднем равен 10329 рублям в месяц, причем он имеет существенную дифференциацию — для трудоспособного населения он составляет 11163 рубля, а для отечественных пенсионеров — 8506 рублей.

В любом случае, речь здесь идет о страховых пенсиях в районе 25 тысяч рублей в месяц уже через 12 лет. При этом, не надо забывать про инфляцию, которая в рублевом эквиваленте за это время при любом раскладе значительно увеличит эту сумму.

Конечно, все это будет проходить вместе с процессом увеличения трудового стажа для получения страховой пенсии, который уже в 2025 году будет составлять 15 лет, но даже это обстоятельство не сократит общее количество стандартных пенсионеров. Не спасет здесь и повышение пенсионного возраста, причем на сегодня нет гарантии, что он будет существенно повышен. На сегодня пенсионные выплаты зависят от дотаций из бюджета

Также мы рассчитываем на то, что средняя продолжительность жизни в России будет расти — такую задачу поставил и наш президент Владимир Путин , вследствие чего, по данному плану есть большое количество вопросов.

Впрочем, это уже разговор о далекой перспективе, за время которой все акценты в российской политике по пенсионной системе, наверняка, не один раз поменяются, поэтому в этом контексте нас больше интересует настоящее, а именно, сможет ли наша бюджетная система в современном ее состоянии позволить себе существенное увеличение пенсионных выплат.

Ведь речь здесь идет не о будущих поколениях пенсионеров, которые еще имеют возможность заработать себе на достойные страховые выплаты, а о людях, которые уже вышли на пенсию и получают ее фактически из бюджета.

Естественно, у нас есть российский Пенсионный фонд, но нужно понимать, что он не покрывает всех пенсионных расходов, вследствие чего, все бреши закрываются прямыми трансфертами из федерального бюджета. Это и является причиной, как разговоров об увеличении пенсионного возраста, так и требований к трудовому стажу и к другим базовым параметрам.

Минтруд хочет индексировать пенсии выше инфляции

Данное решение Митруда РФ является необходимым

«Мы должны в этом вопросе четко понимать, что продовольственная инфляция в России превышает непродовольственную, и в этой связи пенсионеры как раз и испытывают воздействие гораздо большей инфляции, чем то, что официально объявляется Росстатом. Это важный момент и хорошо, что Минтруд РФ учитывает его в своей политике», — констатирует Ордов. Заведующий кафедрой менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор Константин Ордов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что повышение пенсий выше уровня инфляции является справедливым решением.

«Поэтому все это, на самом деле, неизбежно и объективно необходимо. Другое дело, что в рамках этой проблемы нужно четко определить, что мы можем себе позволить, а что не просто не можем», — заключает Ордов. По словам Константина Васильевича, именно это и является причиной данных решений правительства РФ , поскольку индексация пенсий на уровень официальной инфляции может негативно воздействовать на положение российских пенсионеров.

Индексация пенсий не решит всех проблем

«При этом, главная проблема заключается в том, что Пенсионный фонд РФ на сегодня глубоко разбалансирован, поскольку он глубоко дотационен, причем речь здесь идет о том, что где-то его половина дотируется из федерального бюджета. В этой связи, говорить о том, что у нас есть ресурсы для значительного увеличения пенсий, не приходится», — резюмирует Ордов. Как замечает эксперт, на сегодняшний день мы откатили все пенсионные реформы назад. Пока в России не отказались полностью от накопительной системы пенсий, и мы делаем серьезные попытки сохранить хотя бы ее часть в структуре страховой пенсии. Это происходит из-за того, что все это должно стимулировать граждан более активно откладывать средства на свои будущие пенсионные выплаты.

«Пока, конечно, непонятно, какой будет конечный результат, но у нас сегодня есть два возможных варианта получения средств на увеличение пенсионных выплат — это увеличение налоговой нагрузки и повышение пенсионного возраста. Вот это может дать достижение искомой цели и в плане повышения пенсий для современных пенсионеров», — констатирует Орлов. С другой стороны, нельзя не обратить внимание на то, что у нас сегодня речь заходит о налоговом маневре, который может привести к увеличению налогового бремени на организации и, соответственно, к росту бюджетных доходов.

Пенсионная политика очень часто меняется в России