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Минтруд готовит предложения по индексации пенсий выше инфляции
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Минтруд готовит предложения по индексации пенсий выше инфляции 

Газета.Ru 2 часа назад
Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что Минтруд подготовит предложения по индексации пенсий выше инфляции. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Вы знаете о том, что задача поставлена — выйти на индексацию пенсий выше инфляции. Мы уже фактически с этого года приступили к реализации этой задачи", — сказал Топилин.
Он также добавил, что Минтруд будет ориентироваться на утвержденную в 2013 году стратегию развития пенсионной системы. В данной стратегии указано, что к 2030 году уровень пенсий должен достичь 2,5 — 3 прожиточных минимумов.
Ранее сообщалось, что около 45 тыс. россиян не смогут получить страховую пенсию в 2018 году.
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