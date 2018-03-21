Стала известна официальная зарплата московского врача

«По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 тысяч рублей. В эту среднюю зарплату не входят главные врачи и их заместители, они получают больше, также сюда не входит административный персонал. Но у нас, например, есть хирурги, зарплата которых доходит и до 500 тысяч», — отметил чиновник. Сотрудники московских больниц получают не меньше 67 тысяч рублей в месяц, а средняя заработная плата столичного врача — 135 тысяч. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, передает «Интерфакс»

Он не уточнил, каким образом подсчитывалась средняя зарплата медика.

После выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы резко выросли доходы бюджетников, в первую очередь, врачей и учителей. Средняя зарплата врачей выросла почти на 30 процентов и составила 72,6 тысячи рублей. У педагогов она увеличилась на 56 процентов — до 33,5 тысячи.

Сами врачи признавались, что к концу прошлого года их оклады были ниже средних по стране. Более половины работающих медиков получали меньше 25 тысяч рублей, восемь процентов врачей — более 50 тысяч.