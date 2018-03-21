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Кредитная карта или кредит наличными: что выгоднее
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Кредитная карта или кредит наличными: что выгоднее 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
Люди, которые решаются взять займ в банке, зачастую не знают, что им подходит больше: классический кредит или кредитная карта. Телеканал «МИР 24» решил разобраться в этом вопросе и узнать, в чем главные преимущества и недостатки таких предложений.
Выгодная сделка
Почему стоит взять кредит на ипотеку
Главный плюс кредитной карты по сравнению с классическим кредитом — это грейс-период. Это значит, что до 60 дней можно пользоваться деньгами и не платить проценты. За это время можно вернуть долг и не остаться в минусе. Второе преимущество кредитки в том, что это возобновляемый кредитный ресурс. После погашения задолженности, лимит восстанавливается. И, наконец, скидки, бонусы и кэшбэки в магазинах-партнерах. Часть потраченных денег можно вернуть обратно.
Впрочем, у карт есть и недостатки. Они являются преимуществами кредита наличными. Например, если берете деньги в банке, то отсутствует комиссия, которую придется заплатить при снятии в банкомате с кредитной карты. Кроме того, у классических кредитов ниже ставки, а значит и переплата.
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