Кредитная карта или кредит наличными: что выгоднее

Люди, которые решаются взять займ в банке, зачастую не знают, что им подходит больше: классический кредит или кредитная карта. Телеканал «МИР 24» решил разобраться в этом вопросе и узнать, в чем главные преимущества и недостатки таких предложений.

Выгодная сделка

Почему стоит взять кредит на ипотеку

Главный плюс кредитной карты по сравнению с классическим кредитом — это грейс-период. Это значит, что до 60 дней можно пользоваться деньгами и не платить проценты. За это время можно вернуть долг и не остаться в минусе. Второе преимущество кредитки в том, что это возобновляемый кредитный ресурс. После погашения задолженности, лимит восстанавливается. И, наконец, скидки, бонусы и кэшбэки в магазинах-партнерах. Часть потраченных денег можно вернуть обратно.

Впрочем, у карт есть и недостатки. Они являются преимуществами кредита наличными. Например, если берете деньги в банке, то отсутствует комиссия, которую придется заплатить при снятии в банкомате с кредитной карты. Кроме того, у классических кредитов ниже ставки, а значит и переплата.

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