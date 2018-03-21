Топилин поручил ПФР создать портрет бедной семьи

"Вы знаете, что президентом также поставлена задача по снижению бедности в два раза. Мы потребуем с вас и с регионов портреты с доходами всех семей до 1 июля. Кто не спрятался, я не виноват", — сказал Топилин.

Он уточнил, что это необходимо для того, чтобы помочь этим семьям выйти из бедности.