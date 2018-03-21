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Топилин поручил ПФР создать портрет бедной семьи
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Топилин поручил ПФР и регионам создать портрет бедной семьи 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что регионы должны до 1 июля составить портреты семей, учтенных в системе ЕГИСО (Единая государственная информационная система социального обеспечения). Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Он уточнил, что это необходимо для того, чтобы помочь этим семьям выйти из бедности.
"Вы знаете, что президентом также поставлена задача по снижению бедности в два раза. Мы потребуем с вас и с регионов портреты с доходами всех семей до 1 июля. Кто не спрятался, я не виноват", — сказал Топилин.
По его словам единая электронная система позволяет это сделать.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что уровень бедности нужно снизить вдвое за шесть лет.
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