Квартиры на карте московского метро: что выбрать

Возле каких станций московского метро находятся самые дорогие квартиры, а возле каких — самые дешевые, выяснили эксперты столичного рынка недвижимости. Рейтинг приводится на портале «Мир квартир».

Исследование затронуло квартиры первичного и вторичного рынков, за исключением элитного сегмента. Как выяснилось, самые дорогие квартиры бизнес-класса сосредоточены в районе пересадочного узла «Охотный ряд» — «Площадь Революции» — «Театральная». В среднем квадратный метр здесь стоит 457 883 рубля, а сама квартира — 33 983 768 рублей.

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Самым дешевым в десятке дорогих адресов оказался пересадочный узел «Новокузнецкая» — «Третьяковская». «Квадрат» здесь стоит 393 694 рубля, а квартира в среднем — 25 785 654 рубля.

Самой дешевой оказалась станция «Котельники». Квартира в ее окрестностях в среднем стоит 6 172 532 рубля (113 821 рубль за квадратный метр). По возрастающей в этом ряду идут «Саларьево», «Румянцево» и «Мякинино», где квартира в среднем стоит 7 467 683 рубля (метр — 137 527 рублей).

Ранее эксперты подсчитали, что семье москвичей, состоящей из двух работающих человек без детей, понадобится 9,6 года, чтобы при минимальных расходах накопить на двухкомнатную квартиру площадью 58,2 кв. м в новостройке в старых границах города.

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