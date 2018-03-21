3 мая — крайний срок сдачи деклараций за 2017 год

Налоговая служба выпустила напоминание для граждан, которые должны сами отчитываться о своих доходах перед фискальными органами.

У них есть еще немногим больше месяца для подачи в налоговую инспекцию декларации о своих заработках в 2017 году. Для этого в инспекциях от них ждут до 3 мая заполненные формы 3-НДФЛ.

Например, сдать этот бланк нужно, если гражданин в прошлом году продал квартиру или автомобиль, которыми владел больше пяти лет, сдавал ту же или другую квартиру, либо получал каких-либо иные доходы, с которых не удерживался налог (выигрыш в лотерею, дорогостоящий подарок не от близких родственников). Подробности можно почитать в ст. 228 НК РФ

Напоминает ФНС и о том, что сама по себе подача 3-НДФЛ еще не означает, что человек должен сразу заплатить налог. Он может это сделать еще до 16 июля 2018 года.

Если же 3-НДФЛ подается не для того, чтобы заплатить деньги в бюджет, а чтобы получить их оттуда в виде налоговых вычетов, то сдать декларацию можно в любое время до конца года, а не до 3 мая.