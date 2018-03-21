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3 мая — крайний срок сдачи деклараций за 2017 год
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3 мая — крайний срок сдачи деклараций за 2017 год 

Время бухгалтера 3 часа назад
Налоговая служба выпустила напоминание для граждан, которые должны сами отчитываться о своих доходах перед фискальными органами.
У них есть еще немногим больше месяца для подачи в налоговую инспекцию декларации о своих заработках в 2017 году. Для этого в инспекциях от них ждут до 3 мая заполненные формы 3-НДФЛ.
Например, сдать этот бланк нужно, если гражданин в прошлом году продал квартиру или автомобиль, которыми владел больше пяти лет, сдавал ту же или другую квартиру, либо получал каких-либо иные доходы, с которых не удерживался налог (выигрыш в лотерею, дорогостоящий подарок не от близких родственников). Подробности можно почитать в ст. 228 НК РФ.
Напоминает ФНС и о том, что сама по себе подача 3-НДФЛ еще не означает, что человек должен сразу заплатить налог. Он может это сделать еще до 16 июля 2018 года.
Если же 3-НДФЛ подается не для того, чтобы заплатить деньги в бюджет, а чтобы получить их оттуда в виде налоговых вычетов, то сдать декларацию можно в любое время до конца года, а не до 3 мая.
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