Ещё
ПФР делает взаимодействие граждан с банками более удобным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ПФР делает взаимодействие граждан с банками более удобным 

Управа района Арбат города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
На портале государственных услуг реализован сервис, в рамках которого Пенсионный фонд в Личном кабинете предоставляет гражданину по его запросу сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР. Гражданин может по своему усмотрению с помощью портала госуслуг отправить полученные сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в кредитную организацию. В результате кредитная организация получает от гражданина сведения, достоверность которых подтверждается электронной подписью ПФР, и может их использовать для оценки финансового положения заемщика.
Данный порядок информирования доступен любым кредитным организациям, которые включены в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Уже сейчас подобным образом граждане могут предоставлять информацию в более чем тридцать банков, и это количество продолжает расти.
В связи с запуском нового порядка информирования через портал госуслуг, ранее действовавший временный порядок взаимодействия, который был доступен только крупным кредитным организациям, признан утратившим силу.
Новый порядок применяется на основании Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 июля 2017 года №375.
Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области напоминает, что в настоящее время узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, а также получить другие услуги Пенсионного фонда в электронном виде можно в Личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через бесплатное приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Росреестр по Москве и ДГИ поддерживают малый бизнес столицы Будущие мамы смогут получить сувенирные значки в столичном метро Около шести тысяч жителей столицы весной отправятся на военную службу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ236
Путин занялся «списком Собчак»71
Россия закрыла границу для грузов с Украины146
Пенсии россиян будут считать по-новому148
Появились слухи об уходе Лаврова48
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение