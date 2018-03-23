Власти подготовили нововведения в сфере ЖКХ

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который позволяет потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями (РСО), минуя управляющие компании (УК), передает «Интерфакс»

Теперь собственники многоквартирных домов на общем собрании могут принять решение о заключении прямых договоров с РСО на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, вывоз мусора.

РСО также могут в одностороннем порядке расторгать договоры с УК, если будет присутствовать задолженность по оплате в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.

По оценкам экспертов издания «Московский комсомолец», из-за действий недобросовестных УК сформировалось порядка 250 млрд рублей задолженности. То есть УК собирали средства с жильцов, но не перечислили РСО.

Как считают эксперты, поставщикам придется поднять тарифы, так как на их плечи ляжет новое бремя: ресурсникам придется расширять штат сотрудников, которые будут выполнять данные функции, им, в свою очередь, придется платить заработную плату.