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Материнский капитал будут назначать быстрее
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Материнский капитал будут назначать быстрее 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что сроки назначения маткапитала будут сокращены до 15 дней. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Как стало известно, сроки назначения материнского капитала будут сокращены в два или в три раза.
"Как минимум до 15 дней", — сказал Топилин.
Министр добавил, что такой законопроект уже есть, и ПФР нужно готовиться к сокращению сроков. Также он пожаловался на "неважные дела" в вопросе назначения выплат на второго ребенка из средств материнского капитала.
По его словам было подано 1,7 тыс. заявлений. При этом решения приняты только по 911 заявлениям.
"Это 3% от потенциально возможных выплат", — заявил Топилин.
По материалам Пенсионного фонда к заседанию, c начала года более 2 тыс. семей подали заявление на получение ежемесячной адресной выплаты на второго ребенка, который был рожден или усыновлен с 1 января 2018 года.
"Принято с 1 января более 2 тыс. заявлений", — сказано в презентации.
Выплаты на второго ребенка производятся через ПФР из средств материнского капитала. На выплаты могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Программа материнского капитала продлена до 2021 году. Его размер на 2018 год составляет 453 тыс. руб. На сегодняшний момент полностью распорядились средствами 59,8% обладателей сертификатов или 5 млн человек, выплачено более 2 трлн руб. При этом, с момента начала действия программы, речь идет о 8,4 млн выданных сертификатов. Основной объем средств материнского капитала направляется семьями на улучшение жилищных условий — 86,1%.
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