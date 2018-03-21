Время продавать. Что происходит на рынке недвижимости в столице Коми

Казалось бы, предпосылок никаких не было: ни новых санкций, из-за которых дорожают стройматериалы, ни массовой миграции людей в город, ни скачка зарплат.

Три кита

По объединённым данным разных агентств недвижимости города, цена квадратного метра на вторичную недвижимость в Сыктывкаре выросла на 400-500 рублей. Такие изменения произошли за два первых месяца этого года.

Директор офиса продаж «Орбита» компании «КС Альфа» Андрей Булышев рассказал, что на изменение цен повлияли три ключевых фактора. Первый — это объявленное снижение процентной ставки на ипотеку. В ожидании его люди морально приготовились к покупке недвижимости. Но вступившая в силу программа имеет множество ограничений и будет действовать всего три года.

«Далеко не все желающие могут в неё вступить — условия очень жёсткие. Чтобы получить ипотеку по сниженному проценту, нужно иметь второго ребёнка, который родился в 2018 году, — приводит пример Андрей Булышев. — Но так как люди уже приготовились к столь большой покупке, то соглашаются и на более высокий процент по ипотеке».

Вторая причина роста цены — сокращение процентных ставок по банковским вкладам. Люди, которые раньше получали хоть какие-то дивиденды, теперь ищут другой способ распорядиться финансами. Приобрести недвижимость и сдавать её в аренду — как раз один из вариантов. Это подстёгивает спрос, а значит и цену.

И третья предпосылка — это грядущее ужесточение законодательства, которое сделает работу застройщиков ещё сложнее. На рынке недвижимости смогут остаться только крупные игроки. Люди опасаются, что это приведёт к росту цен на новостройки, и решаются на покупку квартиры сейчас.

Решение проблем

Андрей Булышев заверяет, что этот подъём цен — явление временное, которое сойдёт на нет к середине года.

«Общая тенденция сейчас такова: в городе появляется много предложений в «новострое», который предпочитают люди. Это удобно: не нужно переделывать ремонт, менять коммуникации, вкладываться в перепланировку. Кроме того, появляются интересные по инфраструктуре предложения. А вторичное жильё будет дешеветь с каждым годом. Особенно сильно заметно это будет в сегменте жилья старше 30 лет, домам на окраинах города и в пригороде, по квартирам деревянного жилфонда и малосемейкам», — уверяет специалист.

Он добавляет, что всё чаще сыктывкарцев волнует, как выглядит фасад дома, какие материалы используются для отделки подъездов, какого размера парковка и есть ли в доме встроенный паркинг. Комфорт и эстетика начинают иметь большее значение, чем цена. Это тоже перетягивает внимание покупателей со «вторички» на «новострой».

«Люди понимают, что, покупая квартиру дешевле, они проигрывают. Во «вторичке» придётся переплатить за ремонт. И жильё всё равно вскоре станет неликвидным. В ближайшие шесть лет стоимость «вторички» старше 30 лет — наши хрущёвки — упадут в цене процентов на 20. А покупка квартиры на 200-300 тысяч рублей дороже — это хорошее вложение, при этом разница в цене не сильно скажется на ежемесячном платеже по ипотеке, — коротко расписал Булышев. — В общем, сейчас самое время выгодно сбыть своё старое жильё. На это у вас есть несколько месяцев».

Кстати

Самый дорогой квадратный метр в однокомнатной квартире в Сыктывкаре в центре — до 58,8 тысячи рублей, затем на ул. Морозова — до 57,2 тысячи рублей и в Орбите — до 55,1 тысячи рублей.

Самый дешевый «квадрат» — в пригородных посёлках Краснозатонский, Нижний Чов и Верхний Чов. Там он стоит 42-43 тысячи рублей.