Ещё
Связь-Банк запустил кредит для неработающих пенсионеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Связь-Банк запустил кредит для неработающих пенсионеров 

Банки.ру 4 часа назад
Программа позволяет гражданам в возрасте до 70 лет, получающим пенсия за выслугу лет или трудовую пенсию по возрасту, получить денежные средства на любые цели под 15,9—16,9% годовых.
Финансирование предоставляется на сумму до 3 млн рублей и срок до пяти лет без залога и поручительства. Личное страхование оформляется по желанию клиента.
Для рассмотрения заявки заемщику необходимо предъявить паспорт и второй документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт или СНИЛС, а также документы, подтверждающие начисление пенсии.
«Ежемесячный платеж при максимальных сумме и сроке кредита и ставке 15,9% годовых составит около 73 тысяч рублей. Учитывая средний размер пенсии в России, рядовой пенсионер такой платеж явно «не потянет». В этом случае банк предлагает привлечь созаемщика для увеличения кредитного лимита», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Греф: «пузыря» на рынке потребительского кредитования нет В ОФК Банке наблюдаются трудности с проведением платежей Более 2,8 млн россиян перевели свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ228
Путин занялся «списком Собчак»71
Россия закрыла границу для грузов с Украины148
Пенсии россиян будут считать по-новому147
Появились слухи об уходе Лаврова40
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение