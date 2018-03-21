Связь-Банк запустил кредит для неработающих пенсионеров

Программа позволяет гражданам в возрасте до 70 лет, получающим пенсия за выслугу лет или трудовую пенсию по возрасту, получить денежные средства на любые цели под 15,9—16,9% годовых.

Финансирование предоставляется на сумму до 3 млн рублей и срок до пяти лет без залога и поручительства. Личное страхование оформляется по желанию клиента.

Для рассмотрения заявки заемщику необходимо предъявить паспорт и второй документ на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт или СНИЛС, а также документы, подтверждающие начисление пенсии.

«Ежемесячный платеж при максимальных сумме и сроке кредита и ставке 15,9% годовых составит около 73 тысяч рублей. Учитывая средний размер пенсии в России , рядовой пенсионер такой платеж явно «не потянет». В этом случае банк предлагает привлечь созаемщика для увеличения кредитного лимита», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.

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