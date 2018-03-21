Первоуральскбанк уменьшил доходность вкладов

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Изменения по депозиту «Стабильный доход» (от 10 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев или год) коснулись вложений на месяц: ставка теперь равна 4% годовых (вместо 6%). Дополнительные взносы не принимаются. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Понижение ставки по «Накопительному» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) до 5,5% годовых (с 7%) затронуло вложения на три месяца. Предусмотрена возможность пополнения счета. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.