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Первоуральскбанк уменьшил доходность вкладов
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Первоуральскбанк уменьшил доходность вкладов 

Банки.ру 5 часов назад
Первоуральскбанк (Свердловская область) понизил ставки по вкладам.
Продуктовый виджет
Изменения по депозиту «Стабильный доход» (от 10 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев или год) коснулись вложений на месяц: ставка теперь равна 4% годовых (вместо 6%). Дополнительные взносы не принимаются. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
Понижение ставки по «Накопительному» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев или год) до 5,5% годовых (с 7%) затронуло вложения на три месяца. Предусмотрена возможность пополнения счета. Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
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