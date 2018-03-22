В Совфеде оценили возможность индексации страховых пенсий по старости выше уровня инфляции

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал RT слова министра труда и соцзащиты Максима Топилина , который заявил, что что правительство пропишет в проекте бюджета индексацию страховых пенсий по старости выше уровня инфляции. «Всё зависит от возможностей пенсионной системы, которая находится сейчас в непростых условиях. Я всегда утверждал, что у нас бюджет пенсионного фонда является бездефицитным, потому что дефицит искусственно создаётся в рамках льгот теми или иными плательщиками пенсионных взносов и потом компенсируется дополнительными перечислениями из государственного бюджета», — заявил он.

Рязанский также обратил внимание, что реализация указанной в послании президента цели индексации пенсий и постепенное их повышение в процентном соотношении к заработной плате, которую человек получал до выхода на пенсию, — это всё звенья одной и той же цепи.

«Нужно повышать доходы пенсионной системы. Важно это делать несколькими путями, прежде всего — повышение заработной платы, процентное отчисление от которой повышает нашу пенсионную копилку. Далее — увеличение количества людей, которые производят взносы в эту копилку, мобилизация усилий самозанятого населения. Ну и, наконец, расширять возможности создания добровольных накопительных компонентов в системе, которые тоже позволяют повышать возможности пенсионной системы. Эти компоненты могут помочь повысить объемы пенсионного фонда и мы сможем проводить индексацию пенсий выше, чем инфляция», — подытожил он.