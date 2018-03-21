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Доля высокорисковых заемщиков выросла
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Доля высокорисковых заемщиков выросла в 2017 году до 14% 

Прайм 4 часа назад
Фото: ТАСС
Доля высокорисковых заемщиков, обращавшихся за кредитом, выросла в 2017 году на 5 процентных пунктов, до 14%, при этом доля заемщиков с низким уровнем риска напротив сократилась на 8 процентных пунктов, до 33%, следует из сообщения Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
В целом в 2017 году банки выдали населению более 34,8 миллиона кредитов (рост на 12%), на общую сумму свыше 5,68 триллиона рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. "Доля высокорисковых заемщиков, обращавшихся за кредитом, выросла в 2017 году с 9% до 14%. При этом доля заемщиков с низким уровнем риска сократилась с 41% до 33%. Вместе с тем доля одобренных заявок в 2017 году снизилась с 61% до 43%", — говорится в сообщении.
Сильнее всего, с 9% до 13%, выросла доля "плохих" заявителей в сегменте кредитов наличными. А доля "хороших" заявителей сократилась за прошлый год с 41% до 34%. Уровень одобрения заявок в этом сегменте за 2017 год снизился с 64% до 45%. Рост доли заявителей с высоким уровнем риска отмечается и в сегменте автокредитов, она выросла с 8% до 12%. Одновременно с этим доля заемщиков с минимальным уровнем риска в сегменте автокредитов снизилась с 45% до 37%. В сегменте автокредитов также отмечается снижение уровня одобрения с 51% до 49%.
В сегменте кредитных карт доля заявителей с высоким уровнем риска является наиболее высокой среди всех кредитных продуктов, но за прошедший год она сохранилась на уровне 20%. При этом доля низкорисковых заявителей в этом сегменте выросла с 23% до 24%. Уровень одобрения заявок по кредитным картам вырос с 33% до 35%, но по-прежнему остается самым низким среди всех кредитных продуктов, отмечается в сообщении.
В сегменте ипотечных кредитов наблюдается самый значительный рост доли заемщиков с минимальным уровнем риска: с 54% до 59%. При этом доля "плохих" заявителей снизилась с 5% до 3%. Уровень одобрения заявок в этом сегменте вырос с 46% до 68%.
"Благодаря значительному снижению процентных ставок, в 2017 году реализовался отложенный спрос на ипотечные кредиты … Также, начиная с третьего квартала 2017 года, стали набирать популярность программы рефинансирования ипотеки, которые изначально предлагаются заемщикам с положительной кредитной историей, что также могло привести к росту доли хороших заявителей в сегменте ипотеки", — приводятся в сообщении слова гендиректора ОКБ Даниэля Зеленского.
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