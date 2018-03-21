Долги жителей и предприятий Самары за холодную воду и канализацию превышают 1,3 млрд рублей

Долги жителей на прямых расчетах: 714 млн руб., увеличение на 2,14% (в сравнении с началом февраля).

Долги УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК: 499 млн руб., увеличение на 1,62%.

Долги бюджетных организаций практически не изменились, а юридических лиц — незначительно снизились:

юридические лица: 136 млн руб.,

бюджетные организации: 24 млн рублей.

За два первых месяца 2018 г. СКС направили юридическим лицам 1,9 тыс. претензий о наличии заложенности, физическим лицам — 3,5 тыс. претензий, в мировые суды переданы 632 заявления на выдачу судебных приказов в отношении должников — физических лиц.

Если абоненты после получения претензии не оплачивают услуги водоснабжения и водоотведения, в их адрес направляется уведомление об отключении/ограничении воды или канализации. В январе–феврале в 23 квартирах должников прекращено предоставление услуги водоотведения — затампонирована канализация.