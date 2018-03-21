В Омской области чиновники получают в среднем 43 тысячи рублей в месяц

Об этом сообщает Омскстат.

В Омскстате представили отчёт, в котором приводится информация о заработной плате региональных чиновников. Так, в 2017 году в Омской области работали на государственной и муниципальной службе 28 855 человек. Они в среднем получают 43 086 рублей в месяц. Этот показатель уменьшился на 600 рублей по сравнению с 2016 годом.

В правительстве Омской области 3 510 человек. Их средняя зарплата — 45 839 рублей. А в органах местного самоуправления и в избирательных комиссиях работают 6636 человек. Они в среднем зарабатывают 30 079 рублей.

Добавим, что в региональных органах федеральных ведомств трудятся 18 709. Их средняя заработная плата — 47 199 рублей.