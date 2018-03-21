Коллективное страхование при оформлении кредитов могут упразднить

В закон о регулировании страхования жизни и здоровья, которое заемщики обязаны приобретать при оформлении кредитов, могут внести изменения. С инициативой о возможности отказаться от этой услуги выступил Минюст при участии Банка России , сообщил «Коммерсант».

Поправки на аналогичную тему разработали и в организации «Общероссийский народный фронт», направив соответствующий документ в ЦБ РФ.

В ОНФ предлагают установить так называемый «период охлаждения» в договорах коллективного страхования. В этом случае человек получит право бесплатно отказаться от страховки в течение установленного времени.

Банкам также могут запретить заключать договор коллективного страхования на срок больше года.

Предложенные ОНФ изменения были в целом положительно оценены экспертами. По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, инициатива частично исходила от страхового сообщества.

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