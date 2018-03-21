Банкам могут запретить навязывание кредита с полисом

Москва , 21 марта — «Вести. Экономика». Общероссийский народный фронт (ОНФ) направила в ЦБ предложения по отмене банковской нормы по навязыванию страховки страхования жизни и здоровья при предоставлении кредита.

Навязанное страхование жизни и здоровья при получении кредита давно стало неотъемлемой и существенной составляющей заработка банков, заявил «Коммерсанту» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов

"При этом особенно обременительно для потребителя присоединение к коллективному договору страхования, — отметил он. — Плата взимается вперед за весь период страхования, который может составлять несколько лет. Воспользоваться «периодом охлаждения» коллективная схема не позволяет, а в случае досрочного исполнения кредитного договора от уплаченной страховой премии вам ничего не вернут".

По данным ЦБ за четвертый квартал 2017 г., жалобы на навязывание дополнительных услуг при потребительском кредитовании заняли второе место среди всех поступивших жалоб, их доля составила 23% от зарегистрированных обращений по проблемам потребительского кредитования.

Для разрешения сложившейся ситуации депутаты от ОНФ разработали поправки к законодательству. В частности, они предлагают распространить «период охлаждения» (время, в течение которого заемщик может бесплатно отказаться страховки) на договоры коллективного страхования. В рамках индивидуального страхования сейчас «период охлаждения» составляет 14 календарных дней.

Но эта норма не применяется, если клиент присоединяется к договору коллективного страхования, который был ранее заключен между страховой компанией и банком.

ОНФ также предлагает законодательно определить минимальный набор рисков, включаемых в договор коллективного страхования, ввести запрет на заключение таких договоров на срок более одного года (даже если потребительский кредит выдается на больший срок) и на взимание банками комиссии за подключение заемщиков к договорам коллективного страхования. ОНФ также предлагает закрепить права заемщика на возврат части страховой премии в случае досрочной выплаты кредита.