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В Казани суд восстановил долг ПСО «Казань» 100 млн руб. перед ИнтехБанком
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В Казани суд восстановил долг ПСО «Казань» 100 млн руб. перед ИнтехБанком 

АиФ Казань 4 часа назад
Фото: АиФ Казань
Арбитражный суд Татарстана признал недействительной банковскую операцию по списанию с расчетного счета ПСО «Казань» 100 млн рублей, сообщает пресс-служба «Агентства по страхованию вкладов.
Конкурсный управляющий ИнтехБанка подал 7 августа 2017 года заявление о признании недействительной сделкой банковскую операцию, совершенную 21 декабря 2016 года. Имеется в виду списание с расчетного счета ООО «ПСО „Казань“, открытого в ИнтехБанке, 100 млн 44 тысяч рублей в счет погашения задолженности по договору кредитной линии.
14 марта 2018 года заявление конкурсного управляющего ИнтехБанком удовлетворено, банковская операция признана недействительной. Применены последствия ее недействительности в виде восстановления задолженности ООО „ПСО „Казань“ перед ИнтехБанком по кредитному договору от 3 октября 2016 года.
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