В Казани суд восстановил долг ПСО «Казань» 100 млн руб. перед ИнтехБанком

Конкурсный управляющий ИнтехБанка подал 7 августа 2017 года заявление о признании недействительной сделкой банковскую операцию, совершенную 21 декабря 2016 года. Имеется в виду списание с расчетного счета ООО «ПСО „Казань“, открытого в ИнтехБанке, 100 млн 44 тысяч рублей в счет погашения задолженности по договору кредитной линии.

14 марта 2018 года заявление конкурсного управляющего ИнтехБанком удовлетворено, банковская операция признана недействительной. Применены последствия ее недействительности в виде восстановления задолженности ООО „ПСО „Казань“ перед ИнтехБанком по кредитному договору от 3 октября 2016 года.