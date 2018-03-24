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Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ
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С россиян начнут по-новому взыскивать долги за ЖКХ 

dom.lenta.ru 55 минут назад
Фото: ТАСС
Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, делающие возможным прямые договоренности между хозяевами квартир и поставщиками коммунальных услуг. Об этом сообщается в пресс-релизе Минстроя Росиии, поступившем 23 марта в редакцию «Дома».
После вступления нововведений в силу ресурсопоставляющие компании смогут вести расчеты не с управляющей компанией, а напрямую с плательщиками. Такая возможность появляется, если УК задолжала поставщикам коммунальных услуг на два и более месяцев. Как отмечают в Минстрое, при прямых договорах уровень собираемости платежей достигает 98,5 процента.
Прямой договор будет заключаться автоматически, без подписания каких-либо документов. Кроме того, собственники смогут сами принимать решение о переходе на прямые договоры на общем собрании. В случае, если собранием решено перейти на прямые расчеты, ресурсоснабжающая компания обязана будет обеспечить их в течение трех месяцев. Поправки вступят в силу в апреле 2018 года.
В марте 2018 года стало известно о том, что Министерством финансов РФ разработан законопроект, предусматривающий, в частности, возможность для россиян вносить плату за ЖКХ в ломбардах.
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