Россиянам сообщили об изменениях в ЖКХ

С россиян начнут по-новому взыскивать долги за ЖКХ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации , делающие возможным прямые договоренности между хозяевами квартир и поставщиками коммунальных услуг. Об этом сообщается в пресс-релизе Минстроя Росиии, поступившем 23 марта в редакцию «Дома».

После вступления нововведений в силу ресурсопоставляющие компании смогут вести расчеты не с управляющей компанией, а напрямую с плательщиками. Такая возможность появляется, если УК задолжала поставщикам коммунальных услуг на два и более месяцев. Как отмечают в Минстрое , при прямых договорах уровень собираемости платежей достигает 98,5 процента.

Прямой договор будет заключаться автоматически, без подписания каких-либо документов. Кроме того, собственники смогут сами принимать решение о переходе на прямые договоры на общем собрании. В случае, если собранием решено перейти на прямые расчеты, ресурсоснабжающая компания обязана будет обеспечить их в течение трех месяцев. Поправки вступят в силу в апреле 2018 года.