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Россияне стали охотнее покупать автомобили в кредит
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Россияне стали охотнее покупать автомобили в кредит 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В прошлом году объемы автокредитования достигли докризисного периода. Россияне стали активнее брать крупные займы в банках на покупку собственных автомобилей. Тем не менее, повышенный спрос вызван не только уверенностью людей в собственном благосостоянии, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на официальную статистику российских автодилеров.
Сообщается, что одной из причин значительного роста автокредитования также во многом стало и общее удорожание средней стоимости новой машины — до 1,45 миллиона рублей в рамках госпрограммы льготного автокредитования.
По данным НБКИ, кредитование также начинает играть заметную роль и в продажах машин с пробегом. Уточняется, что сегодня банки существенно снизили ставки в сегменте вторичного рынка. По итогам 2017 года, доля кредитных сделок здесь выросла на 10,3 процента, а в начале 2018 уже на 13 процентов.
Большинство автопроизводителей также запускают собственные льготные кредитные программы. Подобрать выгодное предложение сейчас можно абсолютно на любую модель. Сообщается, что основным из факторов поддержки кредитных продаж в текущем сезоне будут выступать государственные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые позволят определенной категории покупателей получить солидную скидку.
Жители Московской области в 2017 году приобрели 118,3 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 21,3% превышает аналогичные показатели прошлого года.
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